Trotz Verbots werden in Neustadt immer wieder Tauben gefüttert. Das führt dann zu entsprechendem Dreck auf den Wegen durch Kot, so wie immer wieder an dem Durchgang zum Ägyptenpfad, worüber sich ein Leser ärgert.

Es sei schon mehrfach vorgekommen, dass der Boden voll mit Vogelfutter gewesen sei, moniert der Anwohner. Dabei dürfen wilde Tauben gar nicht gefüttert werden. Klar geregelt ist dies nach Aussage der Stadtverwaltung in der Gefahrenabwehrverordnung. Und wer Futter für andere Vögel auslegt, muss dies so platzieren, dass es von den Tauben nicht erreicht werden kann.

Von der Verschmutzung am Ägyptenpfad ist der Verwaltung allerdings noch nichts bekannt. „Bislang hat es hier noch keine Beschwerden gegeben“, informiert das Ordnungsamt auf Anfrage. Weil sie sich unkontrolliert vermehren und wegen des großen Nahrungsangebots durch Speisereste und Abfall sowie Vogelfutter, werden die Tauben, die auch schon mal als „Ratten der Lüfte“ tituliert werden, immer mehr zum Problem.

Dabei ist das Füttern auch gar nicht nötig. So informiert die Verwaltung, dass Tauben lediglich 20 Gramm Nahrung täglich benötigen, die im Idealfall aus natürlicher Nahrung wie Pflanzensprossen, Samen oder Insekten bestehe. Brot oder Essensreste führten dagegen zu einer Mangelernährung, die ein geschwächtes Immunsystem sowie Erkrankungen zur Folge habe.