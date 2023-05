Die schlechten Finanzen der Kurstadt sind der Grund für die Absage des „Fleischwurstdonnerstags“ beim Jahrmarkt Ende August.

Über zwei Jahrzehnte lang hat sich der Donnerstagabend in Bad Kreuznach zum inoffiziellen sechsten Jahrmarktstag entwickelt. Zuletzt kamen Tausende Besucher schon vor der offiziellen Eröffnung des Fests auf die Pfingstwiese und feierten. Geöffnet hatten jeweils die Stände und Buden, nicht jedoch die Schaustellerbetriebe.

Laut Dezernent Markus Schlosser kostet der Donnerstag die Stadt rund 30.000 Euro, die für Feuerwehr, für Security und Hilfskräfte aufzubringen sind. Da der Jahrmarkt schon ein sechsstelliges Minus in die Stadtkasse einfährt, wurde nun die Reißleine seitens der Stadt gezogen, die zudem um die Genehmigung des Etats für 2022 bei der ADD in Trier kämpft und bei den Bädern ein Millionenminus auffangen muss. Ausfallen wird auch die langjährige Tradition der Naheweinprobe auf dem Riesenrad, so der Dezernent.

Das Problem mit der Sicherheit

Hintergrund dürften aber auch die verschärften Vorschriften des Landes für die Sicherheit der Volksfeste sein. Laut der jetzt zuständigen Kreisverwaltung hat die Stadt für die Sicherheit der Gäste am Donnerstag genauso zu sorgen wie an allen anderen offiziellen Jahrmarktstagen auch. Sicherheitskräfte müssten also auch donnerstags in einer für den Jahrmarkt üblichen Stärke bereit stehen. Bereits im Herbst hatte sich der zuständige Ausschuss der Stadt dagegen ausgesprochen, die zusätzlich benötigten Finanzmittel für die höheren Sicherheitsauflagen bereit zu stellen.

In diesem Jahr dürfen donnertags also nur die schon konzessionierten Betriebe rund um die Pfingstwiese die Gastronomie öffnen, falls es nicht doch noch eine andere Lösung gibt. Diskutiert, aber wieder fallen gelassen wurde die Idee, ein Eintrittsgeld für den Donnerstagabend zu erheben.