4,1 Prozent mehr Lohn sind den zivilen Kräften der US-Stationierungsstreitkräfte laut einer Gewerkschaftsmitteilung zu wenig. Deshalb wird gestreikt, aktuell in Baumholder.

Die zivilen Beschäftigten der US-Streitkräfte in Baumholder haben bis einschließlich Freitag, 3. März, die Arbeit niedergelegt. Hintergrund ist, dass die Arbeitgeber der Stationierungsstreitkräfte und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) auch in der dritten Runde der laufenden Tarifgespräche keine Einigung erreichten.

Nach Darstellung von Verdi haben die Arbeitgeber „kein verhandlungsfähiges Angebot“ vorgelegt. 4,1 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und bis zu 2.500 Euro Inflationsausgleichsprämie seien den ortsansässigen Beschäftigten zu wenig, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Lohn. Mehr als 80 Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich den Angaben zufolge am Ausstand in Baumholder; unter anderem haben sie am Mittwoch vor dem Tor zum militärischen Bereich Flagge gezeigt. „Dieser Streik wird mit Sicherheit nicht der letzte in dieser Tarifrunde in Baumholder sein“, so die zuständige Gewerkschaftssekretärin, Susanne Riedel.

Eine vierte Verhandlungsrunde ist noch nicht terminiert. Im laufenden Tarifstreit wurden in der Westpfalz bereits das Lebensmittelgeschäft der US-Streitkräfte in Kaiserslautern und die Flugabteilung des Standorts in Ramstein bestreikt.