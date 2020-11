Am Montag lagen 50 positive Testergebnisse vor, am Mittwochvormittag um 11 Uhr waren es 63. Die Verantwortlichen bereiten jetzt die Testung aller Bewohner und Mitarbeiter des Bodelschwingh Zentrums in Meisenheim vor. Dies teilte der Träger der Behinderteneinrichtung, die Stiftung Kreuznacher Diakonie, in einer Pressekonferenz mit.

Um den Verlauf der Infektion nachvollziehen zu können, sollen alle Bewohner und Mitarbeiter des Zentrums in den kommenden Tagen getestet werden, sagte Michael Sicker, Hygienebeauftragter Arzt für das Zentrum, gegenüber der Presse. Rund 500 Testungen stünden noch aus, darunter Wiederholungstests. Den positiv Getesteten gehe es den Umständen entsprechend gut, die Infektion verlaufe bisher überwiegend mild. Sicker sprach von „diskreten grippeähnlichen Symptomen“.

Zum ersten Mal sind Symptome einer Corona-Infektion laut der Stiftung am 7. November bei einem Bewohner aufgetreten. Getestet wurde demnach am 9. November, am 12. hätten die ersten Ergebnisse auch der Kontaktpersonen vorgelegen, darunter zwei weitere mit positivem Ergebnis. Ein Infektionsherd habe nicht nachvollzogen werden können. Betroffen war zunächst das Haus Schlossblick. Für diese Wohngruppen wurde vom Gesundheitsamt in Bad Kreuznach Quarantäne angeordnet. Weitere Häuser und Wohngruppen hätten sich freiwillig isoliert.

Schwierige Lage für Menschen mit Behinderung

Diese Quarantäne einzuhalten, stellt die Bewohner und die Mitarbeiter des Zentrums vor besondere Schwierigkeiten. „Bei uns wohnen Kinder und Jugendliche, Erwachsene und viele Senioren mit geistigen Behinderungen, mit mehrfachen Schwerstbehinderungen, mit Verhaltensauffälligkeiten und mit Autismusspektrumstörungen. Insgesamt 380 Menschen, die einen erhöhten Bedarf an Sicherheit haben. Routine ist für viele sehr wichtig“, beschreibt Holger Griebel, Regionalleiter Hunsrück/Glan bei der Stiftung, die Situation. Änderungen der Tagesstrukturen könnten zu einem starken inneren Druck führen, der sich in Aggression äußern könne – sich selbst oder anderen gegenüber. Griebel: „Da können Tische durch die Gegend fliegen oder es kann zu Selbstverletzungen kommen.“ Gleichzeitig seien die Bewohner oft sehr mobil und agil, lebensfroh und kontaktfreudig.

Personal soll stabil gehalten werden

Vor diesem Hintergrund sei es sehr wichtig, die Betreuung durch Fachkräfte aufrecht erhalten zu können. Bei 14 der bis Mittwochvormittag positiv Getesteten handelt es sich nach Angaben der Stiftung um Mitarbeiter aus den Wohnheimen, vier arbeiten in den Werkstätten, zwei weitere im Service und der Technik. Koordinierungsteams innerhalb der Stiftung seien bereits seit dem Frühjahr am Arbeiten, um das Personal im Fall eines Falles stabil halten zu können, hieß es in der Pressekonferenz. Man könne auf „Reservisten“ mit Fachausbildung zurückgreifen, auch die Pflegekammer habe Unterstützung zugesagt.

Detaillierte und „sehr individuelle “ Hygienekonzepte seien ebenfalls seit März ausgearbeitet worden. Sie würden stetig geübt und kommuniziert, etwa jeden Morgen in einfacher Sprache und mit bebilderten Plakaten.

Stadt sieht sich gut informiert

Die Besucher der ambulanten Häuser in der Stadt sollen zunächst nicht getestet werden. Nach Einschätzung von Ron Budschat, Leiter der Stabsstelle Corona beim Landkreis Bad Kreuznach, ist der Ausbruch begrenzt, die Stadt Meisenheim und die Verbandsgemeinde Nahe Glan seien nach derzeitiger Einschätzung nicht in größerem Umfang betroffen. Meisenheims Stadtbürgermeister Gerhard Heil sagt: „Man muss zueinander stehen.“ Die Bewohner des Zentrums seien im Stadtleben integriert, er fühle sich auch sehr gut von den Verantwortlichen bei der Stiftung und dem Landkreis informiert.

Zentrum besteht seit 1979

Das Bodelschwingh Zentrum liegt etwas außerhalb des Ortskerns von Meisenheim. Eingeweiht wurde es im September 1979. Auf dem Gelände gibt es neun Häuser, in denen Wohngruppen untergebracht sind. Zu den Freizeiteinrichtungen gehören eine Kegelbahn, ein Schwimmbad und Turnhallen. Angrenzend und im Ortskern von Meisenheim gibt es weitere Wohngruppen.