Blumen, Stauden und Gehölze, Gartenkunst, Lebensstil und Kulinarik: Beim Pflanzenmarkt in Bad Sobernheim kommen am Wochenende Pflanzen- und Gartenfreunde auf ihre Kosten. Auch Kräuter und Jungpflanzen sowie Obstgehölze können erworben werden.

Der Markt findet am Samstag und Sonntag, 11. und 12. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr im rheinland-pfälzischen Freilichtmuseum im Nachtigallenweg statt. Kooperationspartner ist der Gartenbauverein Baden-Württemberg-Hessen.

Weitere Infos gibt es online unter www.pflanzenmaerkte.info.