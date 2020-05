Die Polizei sucht den Besitzer einer „gut gefüllten Geldbörse“. Der Geldbeutel wurde am Freitag, 22. Mai, von Wanderern auf dem „Jäger aus Kurpfalz“-Weg im Soonwald gefunden, und zwar in der Nähe des Birkenhofs. Die Finder hatten den Geldbeutel am Nachmittag bei der Polizei abgegeben. Papiere oder ähnliche Hinweise auf den Besitzer enthalte die Börse nicht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. „Aber einen höheren Geldbetrag.“ Der rechtmäßige Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.