Das Weinhotel und Restaurant „Meisenheimer Hof“ sowie dessen Weingut Disibodenberg laden für Sonntag, 1. September, von 11 bis 18 Uhr zur Jahrgangspräsentation der Tropfen des Jahres 2023 ein. Sie findet in Odernheim statt.

Befreundete Manufakturen aus dem Verein „freaks to table“ werden sich und ihre Produkte in diesem Rahmen ebenfalls vorstellen: das Weingut Felix Mayer aus der Nordpfalz, „Creme-Eis“ aus Wuppertal und die Slyrs Whisky-Destille aus Schliersee reisen dafür an. Auch die Meisenheimer Brotmanufaktur ist laut einer Ankündigung dabei.

Der Eintritt ist frei, die Verkostung des Jahrgangs 2023 ist kostenlos. Parkplätze sind am Ende der Zufahrt zum Weingut (Am Disibodenberg 1 in 55571 Odernheim) ausgewiesen.