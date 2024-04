Sagen und Fakten stehen Mittelpunkt einer geführten Bergbauwanderung am 21. April.

Rund vier Stunden dauert eine geführte Wanderung am Sonntag, 21. April, zu den historischen Quecksilberstollen am Lemberg bei Feilbingert. Bergbauexperte Daniel Götte lässt auf der sieben Kilometer langen Tour die sagenumwobene Geschichte des dortigen Bergbaus lebendig werden und erzählt von „Drei Zügen, Geisen und Ernesti Glück“, so der Titel der Wanderung. Der Abbau ist längst Geschichte, doch noch heute zeugen Spuren von der harten Arbeit der Bergleute.

Start ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Schmittenstollen. Dieser kann von Feilbingert aus angefahren werden. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten.

Wer mitwandern will, muss sich bis 19. April anmelden, entweder per E-Mail an anmeldung@bergbau-pfalz.de oder telefonisch ab 18 Uhr unter 06531 9736946. Dabei sollen Interessenten auch angeben, ob sie im Anschluss der Tour das Besucherbergwerk Schmittenstollen erkunden wollen. Dieses kostet Eintritt.

