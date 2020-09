Ein Auto mit zwei Insassen ist am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Rehborn und Odernheim die Böschung hinab gerutscht und im Glan gelandet. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilt, erlitten der Mann und die Frau zwar einen Schock, blieben aber bis auf einige Prellungen unverletzt. Jetzt wird ein Zeuge gesucht.

Dass der BMW von der Landesstraße 234 abgekommen ist, lag nach Angaben des Fahrers an einem riskanten Fahrmanöver zweier bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Ein Motorrad und ein Auto seien ihm in einer Linkskurve entgegengekommen. Der Polizei gegenüber gab der BMW-Fahrer an, dass der Motorradfahrer gerade den Personenwagen überholt habe, der seinerseits kurz zuvor an zwei Radlern vorbeigefahren sei. Über diese Fahrmanöver, die die Straße vor ihm beanspruchten, sei er erschrocken, erklärte der BMW-Fahrer den Beamten. So sehr, dass er den Wagen nach rechts auf das Bankett gezogen habe.

Dort aber fand er keinen Halt. Der Mann verlor, wie die Polizei weiter mitteilt, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schlitterte daraufhin über die Gegenfahrbahn und kam vollends von der Straße ab. Über die abschüssige Böschung von gut 20 Metern Länge hinweg rutschte das Auto ins Gewässer.

Polizei schätzt Schaden auf 8000 Euro

Zwar erlitten Fahrer wie Begleiterin Prellungen und standen unter Schock. Sie konnten allerdings beide noch aus eigener Kraft aus dem BMW klettern.

Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Die Straße musste für eine gute anderthalbe Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 15 Kräften im Einsatz. Ein Abschleppdienst hievte den BMW aus dem Wasser. Nach Polizeiangaben liefen keine Betriebsstoffe aus.

Entgegenkommender Autofahrer gesucht

Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem Autofahrer, dessen Fahrzeug von dem Motorradfahrer überholt wurde. Er allein war weitergefahren, während der Motorradfahrer und die Radfahrer an der Unfallstelle geblieben waren. Die Lauterecker Polizei hält es für möglich, dass der Autofahrer Hinweise zu dem Geschehensablauf geben kann. Die Veldenz-Dienststelle ist, auch für mögliche weitere Zeugen, unter der Telefonnummer 06382 9110 erreichbar.