„Mit den Augen der Kinder. Zeichnungen zu Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert“ heißt der Vortrag, den Jutta Ströter-Bender am Mittwoch, 24. Mai, um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung in Meisenheim hält.

Jutta Ströter-Bender, geboren 1953, ist eine promovierte Kunstpädagogin, Künstlerin und emeritierte Professorin für Kunst und ihre Didaktik an der Universität Paderborn. In Meisenheim gibt sie Einblicke in Zeichnungen aus europäischen Sammlungen, mit denen Kinder und Jugendliche die dramatischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts in Krieg und Frieden dokumentiert haben.

Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.