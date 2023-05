Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der früheren Synagoge, dem heutigen Haus der Begegnung in der Saarstraße 3, veranstaltet das Volksbildungswerk am 20. Oktober einen Vortrag zum Aufstieg der NSDAP. Referent ist der Extremismusforscher Jürgen Falter.

Der Titel des Vortrags um 19.30 Uhr lautet „10 Millionen ganz normale Parteigenossen“. Der Politikwissenschaftler Jürgen Falter