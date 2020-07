In der Raumbacher Straße führte die Polizei am Donnerstagmittag eine Verkehrskontrolle durch. Der Schwerpunkt lag auf Gurtmuffeln und Fahrern, die während der Fahrt das Handy am Ohr haben. Eine verbotene Handynutzung und vier Gurtverstöße wurden registriert. Herausgewunken wurde auch ein Auto, in dem zwei Kinder ohne jegliche Sicherung mitgefahren seien, teilt die zuständige Lauterecker Polizei mit.