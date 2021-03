Gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzt die Militärgemeinde Baumholder auf strikte Vorbeugung. Davon konnten sich der Birkenfelder Landrat Matthias Schneider (CDU) und Bürgermeister Bernd Alfasser (Baumholder) bei einem Besuch am Mittwoch überzeugen.

Die Kommunalpolitiker erfuhren von dem Kommandeur der U.S. Army Garnison Rheinland-Pfalz, Oberst Vance J. Klosinski, dass sich die Streitkräfte müssten nicht nur an die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, sondern auch an die – mitunter noch strengeren – Vorschriften des US-Militärs halten müssen. Dennoch seien seit Anfang Oktober mehr als 400 Infektionen vom US-Stützpunkt gemeldet worden. Diese seien meist durch Übertragung am Arbeitsplatz entstanden. Zu einer Infektion in der Schule sei es nicht gekommen. Zudem habe sich keine der bisher dort nachgewiesenen Infektionen in die Bevölkerung außerhalb verbreitet. Dies führt das Militär auch auf die bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen drohenden, sehr harten Disziplinarmaßnahmen zurück.