Seine Zerstörungswut hat ein Unbekannter an einem Auto in Meisenheim ausgelassen. Zwei Reifen wurden am Wochenende mit einem spitzen Gegenstand demoliert

Der bislang unbekannte Täter hat, wie die Polizei in Lauterecken am Pfingstmontag mitteilte, einem Mann in Meisenheim das Auto lahmgelegt. Der Halter des Wagens hatte am Sonntagabend feststellen müssen, dass jemand zwei Reifen an seinem Fahrzeug plattgestochen hatte. Wie die Veldenz-Inspektion weiter mitteilte, hatte der Täter offenkundig mit einem spitzen Gegenstand beide Reifen an der Fahrerseite des Autos demoliert. Der Wagen stand laut Polizei in einer nicht umzäunten Hofeinfahrt nahe des Meisenheimer Stadtparks. Nun hoffe die Polizei auf Zeugen, die zwischen Samstag- und Sonntagabend etwas beobachtet haben. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 06381 9110 melden.