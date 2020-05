Mehrer Altreifen haben unbekannte Umweltsünder in der Nähe von Meisenheim entsorgt. Die unzulässige Müllablagerung wurde am 26. Mai von der Polizei auf einem Feldweg zwischen Meisenheim und Desloch entdeckt. Die Beamten in Lauterecken suchen nun Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon 06382 9110 in Verbindung setzen.