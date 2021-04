Spannende Einblicke in Berufe und Studiengänge bietet der Umweltcampus beim „Girls und Boys Day“ am Donnerstag, 22. April. Mädchen und Jungen erfahren Wissenswertes über Berufe, die sonst eher als männer- oder frauendominiert gelten.

Aufgrund der Corona-Lage finden die Workshops bis auf wenige Ausnahmen in digitaler Form statt, teilt der Umwelt-Campus mit. Aber auch von zuhause werden die Teilnehmenden selbst aktiv, wenn sie in die Welt des Forschens, Experimentierens oder Programmierens eintauchen. Schülerinnen wählen aus 16 Workshops zu naturwissenschaftlichen Themen und der Welt der Informatik.

Workshop TikTok

Im Rahmen der naturwissenschaftlichen Themen werden zum Beispiel die Kurse „Luftreinhaltung – Kann man Luft waschen?“, „Von Designerbabys und fluoreszierenden Mäusen“ oder „Alle Farben des Regenbogens“ angeboten. In „TikTok mal anders – Go for IT Girls“ und „Let’s code Scratch“ steigen die Teilnehmerinnen spielerisch in die Welt der Informatik ein. Beim „Schnupperstudium Maschinenbau“ berichten angehende Ingenieurinnen über ihr Studium, zudem wird aus alltäglichen Materialien eine Exoskelett-Roboterhand gebaut.

Auch die Präsidentin der Hochschule Trier, Dorit Schumann, beteiligt sich mit einem eigenen Workshop an der Veranstaltung. In „Mein Weg von der Schule zur Chefin“ bietet sie interessierten Schülerinnen einen Einblick in ihren Werdegang und arbeitet gemeinsam mit ihnen an ihren Fähigkeiten.

Schmuckdesign für Jungs

Jungen können Workshops aus der Fachrichtung Innenarchitektur sowie dem Edelstein- und Schmuckdesign wählen. Auch bietet der Campus einen Praxistag in der Verwaltung an, und Teilnehmer können als Informations- und Medienvermittler mehr über die Arbeit eines Bibliothekars erfahren.

