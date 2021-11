An der „Woche für Nachhaltigkeit“, die vom 29. November bis 4. Dezember an Universitäten in Rheinland-Pfalz organisiert wird, beteiligt sich auch der Umwelt-Campus Birkenfeld. Ziel sei, Einblick in verschiedene Facetten der Nachhaltigkeit zu geben, informierte ein Campus-Sprecher.

In mehr als 30 Vorträgen, Workshops und weiteren Veranstaltungen werden – vorwiegend online – Themen rund um den nachhaltigen Konsum ausgewählt. Am Dienstag, 30. November, geht es am Umwelt-Campus um Nachhaltigkeit und Mode. Am Donnerstag, 2. Dezember, stehen dort Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf dem Programm.

„Die Zeit zu handeln ist jetzt“, unterstreicht Klaus Helling, Nachhaltigkeitsbeauftragter am Umwelt-Campus Birkenfeld. „Die studentischen Initiativen an den teilnehmenden Hochschulen engagieren sich für die erforderliche Transformation und zeigen, dass die Hochschulen hier ein wichtiger Impulsgeber sind.“

Die „Woche für Nachhaltigkeit“ wird von Familienministerium gefördert. Die Online-Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. Weitere Infos im Internet unter https://hochschule-n-rlp.de/