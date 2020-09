Mit Nonprofit-Management und nachhaltiger Regionalentwicklung befasst sich die neue Ringvorlesungsreihe im Wintersemester am Umwelt-Campus Birkenfeld. Den Auftakt gestaltet am Montag, 12. Oktober, um 18 Uhr Milena Valeva mit einem Referat über Nachhaltigkeitspotenzial des dritten Sektors.

Der dritte Sektor wird oft als Sammelsurium für jene Organisationen benutzt, die weder dem öffentlichen noch dem privaten Bereich zugeordnet werden können. Mit dem Stellenwert von Recht und Ethik in einer digitalen Welt befasst sich am gleichen Abend Maximilian Wanderwitz. Beide Vorträge sind zugleich Antrittsvorlesungen der neuen Professoren am Umweltcampus. Die Vorlesungen sind auch als Live-Stream abrufbar.

