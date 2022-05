Einen Tag der offenen Tür veranstaltet der Umwelt-Campus Birkenfeld am Samstag, 25. Juni. Von 11 bis 16 Uhr präsentiert die Hochschule vielseitige Möglichkeiten zum Leben, Lernen und Arbeiten.

Informationen gibt es zu den 32 Bachelor- und Masterstudiengängen in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Recht. Angeboten werden Schnuppervorlesungen und Vorträge unter anderen zur Energiewende, zu ökonomischen Aspekten des bewaffneten Konflikts in der Ukraine sowie zum Studieren am Umwelt-Campus.

Ferner besteht die Möglichkeit an Workshops wie der Programmierung von Robotern teilzunehmen. An Infoständen zu den Fachbereichen, Projekten, zur Studienfinanzierung und zu Bewerbung und Einschreibung stehen Mitarbeiter zum Gespräch Verfügung. Im technischen Bereich können Metalldruck oder 3D-Druck entdeckt werden. Zudem kann man sich bei einer Führung durch die Labore, im Maschinenbautechnikum oder zum Thema „Fairtrade-University“ informieren. Dazu gibt es mehrere Mitmachaktionen auch für die jüngsten Besucher.

Infos zur Gebrauchtmöbelbörse

Die Stefan-Morsch-Stiftung bietet an diesem Tag die Möglichkeit der Typisierung an. Mit dabei sind auch das Upcycling Zentrum, die Wirtschaftsförderung Birkenfeld sowie die Campus Company GmbH mit Infoständen zu den Wohnheimen und dem Hotel Vicinity. Zudem können sich Besucher über die „Mehrweg-to-go und Gebrauchtmöbelbörse am Umwelt-Campus Birkenfeld“ oder zu Artenvielfalt und Insekten informieren. Geöffnet ist auch die Bibliothek mit einer Lounge.

Info

Alle Informationen und Programmpunkte finden sich im Internet unter www.umwelt-campus.de/tdot2022.