Zu einem digitalen Infotag lädt der Umwelt-Campus Birkenfeld Studienanfänger und Interessierte für Donnerstag, 27. Januar, ein. Ein neu gebildetes Netzwerk wird dabei Studiengänge und Forschungsprojekte zur Energiewende vorstellen.

Als prominenter Teilnehmer wurde der Berliner Wissenschaftler Volker Quaschning für den Infotag gewonnen. Quaschning wird einen Vortrag zum Klimawandel und den heutigen Aufgaben für Ingenieure halten.

Im Anschluss geben die Professoren Henrik te Heesen (Birkenfeld) und Jochen Bühler (Trier) Einblicke in das Studium und die Forschung an der Hochschule. Beim Studium der Umwelttechnik werden unter anderem technische Hintergründe von regenerativen Energien wie Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie vermittelt, die einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, erläutern sie.

Ingenieure mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien gestalten die Energiewende aktiv mit, betonen Bühler und te Heesen. Außerdem seien die Jobs in der erneuerbaren Energiebranche, in denen die Absolventen arbeiten werden, zukunftsfähig und gut bezahlt.

Zahlreiche Hochschulen im Netzwerk

Das Netzwerk informiert bei seinem ersten Infotag über Studienangebote in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben der Hochschule Trier und dem Umwelt-Campus Birkenfeld sind die Hochschule Düsseldorf, die Technische Hochschule Ingolstadt, die Uni Kassel, die Fachhochschule Erfurt, die Hochschule Stralsund, die OTH Amberg-Weiden, die Hochschule Nordhausen, die Fachhochschule Südwestfalen, die TH Aschaffenburg, die Hochschule Hamm-Lippstadt, die Hochschule Osnabrück, die HAW Hamburg, die Hochschule Ruhr West, die Berner Fachhochschule, die Hochschule Biberach, die FH Münster, die Technische Hochschule Ulm und viele andere beteiligt. In digitalen Meetings können Teilnehmer Kontakt zu Hochschulen aufnehmen, Fragen stellen oder an virtuellen Labor-Rundgängen teilnehmen. An der Hochschule Trier stellen sich die Fachbereiche Bauen und Leben sowie Umweltplanung/Umwelttechnik vor.

Info

Die Veranstaltung startet um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt online unter www.studygreenenergy.eu