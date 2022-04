Am Umwelt-Campus sind zwei Professoren des Hochschulstandorts für ihre Aktivitäten im Bereich innovative Lehre ausgezeichnet worden. Milena Valeva und Stefan Naumann sowie Tilo Mentler vom Standort Trier engagierten sich in einer deutsch-israelischen Kooperation.

Die Wissenschaftler erhielten für ihr Projekt „Artificial Intelligence & the Elderly“ den Sonderpreis für Internationale Lehre. In dem Projekt wurde zusammen mit israelischen Wissenschaftlern untersucht, wie sich künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung für die Unterstützung von Senioren einsetzen lassen. Studenten aus beiden Ländern haben dabei Konzepte entwickelt, wie beispielsweise Senioren mit technischer Unterstützung möglichst lange selbstbestimmt zu Hause leben können. So können mit Hilfe von KI Stürze erkannt und ein Alarm ausgelöst werden, oder Lieferungen für Waren des täglichen Gebrauchs werden gebündelt und über Mitnahmedienste angeliefert. Gleichzeitig wurde in dem Projekt deutlich, dass KI nicht zur Überwachung oder gar Entmündigung eingesetzt darf.

Ein wichtiges Ergebnis sei, dass Technik menschenzentriert, nachhaltig und unter Beteiligung der Betroffenen entwickelt werden müsse, heißt es in einer Mitteilung des Campus. Bei der Preisverleihung wurde die länderübergreifende Kooperation gewürdigt und die Preisträger ermutigt, diese mit den israelischen Universitäten fortzusetzen.