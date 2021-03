Die am Umwelt-Campus entwickelte CO2-Ampel zum Selbstbau hat inzwischen zahlreiche Nachahmer an Schulen bundesweit gefunden. Nach Angaben des Campus fördern einige Bundesländer den Selbstbau inzwischen sogar im Unterricht.

So habe der Landkreis St. Wendel das Konzept für seine Schulen bereits übernommen und 600 Klassenräume mit den Anzeigern für Kohlendioxid ausgestattet. Das neue Gerät soll an das rechtzeitige Lüften erinnern. Dies könne das Infektionsrisiko in der Corona-Krise senken. Denn winzige Tröpfchen, die beim Atmen und Sprechen entstehen, gelten als wesentlicher Übertragungsweg für Covid-19. Sie können durch Lüften reduziert werden.

In den vergangenen Monaten haben sich nach Angaben des Campus hunderte von Selbstbauprojekten an Schulen in Deutschland und in europäischen Nachbarländern begeistert über die Erfindung aus Birkenfeld gezeigt. „Wir sind überrascht von der überwältigenden Resonanz, die unser Projekt ausgelöst hat“, sagt Initiator Klaus-Uwe Gollmer.

Aufgrund der mangelhaften Impfstoffversorgung und der dadurch zu erwartenden Fortschreibung des Infektionsrisikos bis in den Herbst, rücke das Thema Luftqualität in Innenräumen erneut in den Fokus der Betrachtung. Inzwischen entdeckten auch die regionale Wirtschaftsförderungen das Potenzial für die Wirtschaft. Denn nicht allein Schulen, auch Kultureinrichtungen, Behörden, Arztpraxen und der Einzelhandel ließen sich nach Angaben des Campus mittels Raumluftüberwachung sicherer machen.