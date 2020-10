Rund 2300 Studenten sind am Umwelt-Campus Birkenfeld sind ins Wintersemester gestartet. Nach Angaben des Campus lagen die Einschreibezahlen aktuell zehn Prozent über denen des Vorjahres. In Corona-Zeiten erwartet die Studenten ein Mix aus Präsenz- und virtueller Lehre.

Insgesamt haben sich in den beiden Fachbereichen Umweltplanung/Umwelttechnik sowie Umweltwirtschaft/Umweltrecht rund 520 Studenten in das erste Fachsemester eingeschrieben. Rund 320 davon studieren erstmals an einer Hochschule in Deutschland.

Bereits mit einer Erstsemesterwoche Ende September, den sogenannten Flying Days, war den neuen Studenten am Umwelt-Campus Birkenfeld der Einstieg ins Studium erleichtert worden – in diesem Jahr aufgrund von Corona in abgewandelter Form. Die Einführungsveranstaltungen wurden nach Studiengängen getrennt und an unterschiedlichen Tagen angeboten.

Taschen vom Upcycling-Zentrum

Die Begrüßungstaschen mit nützlicher Info-Materialien stammten in diesem Jahr aus ausgemustertem Kitestoff. Sie wurden vom Upcycling-Zentrum Neunkirchen, in Kooperation mit der Firma „Schwerelosigkite“ aus Saarbrücken hergestellt. Das Upcycling-Zentrum ist ein Projekt des Institutes für angewandtes Stoffstrommanagement.

Neben Tipps zum Studium gab es auch Campus- und Bibliotheksführungen sowie Workshops. Auch das Sportangebot wurde vorgestellt. Wie jedes Jahr wurde wieder ein Jahrgangsbaum gepflanzt.