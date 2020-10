Am Umwelt-Campus Birkenfeld sind Alltagsmasken nun auch in Vorlesungen Pflicht. Die Hochschule reagiert damit auf die aktuelle Corona-Lage im Kreis Birkenfeld. Diese Regel soll anhalten, bis die Neuinfektionen im Landkreis wieder unter die Schwelle von 50 pro 100.000 Einwohner sinken, teilte ein Campus-Sprecher mit. Zudem sei ein verstärktes Hygiene- und Lüftungskonzept in Kraft, und in Büros mit Publikumsverkehr seien neue physische Schutzmaßnahmen eingerichtet. Das Angebot der Präsenzlehre wird in diesem Wintersemester insbesondere für die ersten Studiensemester und Kleingruppen im Rahmen der allgemeinen Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz fortgeführt. Daneben bietet der Campus zahlreiche Online-Angebote und virtuelle Kurse, um allen Studenten eine Teilnahme zu ermöglichen.