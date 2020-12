Gleich mit zwei Beiträgen ist der Umwelt-Campus Birkenfeld am diesjährigen Digitalgipfel der Bundesregierung beteiligt. Unter dem Schwerpunkt „Digital nachhaltiger leben“ diskutieren Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft heute noch über aktuelle Entwicklungen der Digitalisierung insbesondere unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit. Uni-Professor Klaus-Uwe Gollmer stellt die Werkstatt für das „Internet of Things and Thinking“ vor, aus der unter anderem eine CO2-Ampel zum Lüften entstanden ist. Zudem informiert sein Kollege Stefan Naumann über seine Forschungen zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von Software. Infos unter www.de.digital.