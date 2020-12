Die Ringvorlesung am Umwelt-Campus Birkenfeld geht in ihre letzte Runde. Die öffentliche Vortragsreihe wird am Montag, 14. Dezember, abgeschlossen - selbstverständlich digital.

Die durch Covid-19 bedingte Umstellung in Digitalvorlesungen hat sich nach Angaben der Uni bewährt. Nach acht von neun Vorträgen der aktuellen Reihe zum Thema „Nonprofit-Organisationen und nachhaltige Regionalentwicklung“ registrieren die Veranstalter Teilnehmerrekorde. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl betrage 65 bis 70 Personen.

Bei der finalen Veranstaltung stellt sich am kommenden Montag die Stefan-Morsch-Stiftung in Birkenfeld vor. Referenten sind Stiftungs-Vorstandsvorsitzende Susanne Morsch und der Mediziner Wolfgang Peter, deren Leiter im Bereich Forschung und Entwicklung. Die Stiftung führt die erste Stammzellspenderdatei bundesweit. Los geht es um 18 Uhr im Online-Stream unter www.umwelt-campus.de/ringvorlesung.