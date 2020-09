„Angewandte Naturwissenschaften und Technik“ heißt ein neuer Studiengang am Umwelt-Campus Birkenfeld. Das Studium vermittelt in sechs Semestern naturwissenschaftliche Kenntnisse und führt in die instrumentelle Analytik ein. Gleichzeitig lernen die Studenten in aktuellen Forschungsprojekten, dieses Grundwissen zu praktischen Problemlösungen einzusetzen. Abschluss ist der „Bachelor of Engineering“. Eine Zulassungsbeschränkung besteht nicht.