Der Umwelt-Campus Birkenfeld bietet ab kommender Woche kostenlose Ferienkurse für Oberstufenschüler an. Die Kurse werden in Präsenz sowie online angeboten. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Auf dem Programm steht von Montag, 23. August, bis 24. August das Thema „Spieleprogrammierung“. Dieser Kurs wird online und interaktiv angeboten. Am Campus direkt findet vom 24. bis 26. August der Kurs „CNC-Programmierung“ statt. Neben der Vermittlung der technischen Inhalte geht es vor allem um das eigene Ausprobieren und Experimentieren. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos. Zudem können sich die Schüler über das Studienangebot sowie den Umwelt-Campus selbst informieren. So widmet sich ein neues Studienangebot ab dem Wintersemester dem Thema Künstliche Intelligenz (KI). Bewerbungen für den neuen Bachelor-Studiengang „Angewandte Informatik und Künstliche Intelligenz“ sind noch bis zum 16. September möglich.

Info

Weitere Informationen sowie das Kursprogramm sind auf der Website des Umwelt-Campus https://www.umwelt-campus.de/ferienkurse zu finden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail über die Adresse ferienkurse@umwelt-campus.de. Die Plätze sind begrenzt.