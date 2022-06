Der Umwelt-Campus Birkenfeld beteiligt sich am bundesweiten Digitaltag am Samstag, 25. Juni. Auf die Teilnehmer warten spannende Projekte und Mitmachspaß für die ganze Familie, kündigt ein Campus-Sprecher an.

Der Digitaltag ist eine bundesweite Initiative von 27 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Der Aktionstag soll die Digitalisierung mit zahlreichen Formaten erklären, erlebbar machen, Wege zu digitaler Teilhabe aufzeigen und auch Raum für kontroverse Debatten schaffen.

Am Campus gibt es Einblicke in eine Vielzahl digitaler Projekte, darunter den Bau von CO2-Ampeln in Schulklassen und die Nutzung digitaler Werkzeuge beim Artenschutz. Wer schon immer wissen wollte, was Algorithmen sind und wie sie funktionieren der kann in Workshops selbst einen mobilen Roboter programmieren, oder im KI-Labor eine künstliche Nase zur Erkennung von Getränken trainieren. Ferner gibt es Informationen zur Funktionsweise von 3D-Druck. Mehrere Infostände bieten Wissenswertes und Aktionen rund um die Themen Nachhaltigkeit, Technik, Naturwissenschaft und Wirtschaft.

