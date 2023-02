Beute im Wert von 35.000 Euro machten Unbekannte bei zwei Diebstählen in der vergangenen Woche. Zuvor hatten sie laut Polizei Senioren dreist überrumpelt.

Sowohl in Bad Kreuznach als auch in Kaiserslautern kam es nach Angaben der Polizei seit Mittwoch zu Trickdiebstählen, bei denen sich ein Täter als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab und mitteilte, er müsse die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen. Opfer waren jeweils Senioren.

In beiden Fällen lenkte der Täter die Bewohner so ab, dass sie nicht bemerkten, dass noch eine zweite Person die Wohnung betrat. Vermutlich habe der erste Mann die Wohnungstür nicht einrasten lassen, so die Polizei.

Immer Termin vereinbaren

Sie rät dringend, Unbekannte nicht in die Wohnung zu lassen und Handwerker nur dann, wenn diese beauftragt wurden und einen Termin vereinbart haben oder vom Vermieter oder der Hausverwaltung angekündigt worden sind. „Im Zweifel vergewissern Sie sich bei der zuständigen Stelle über die Richtigkeit des Besuchs. Wenn Sie einen Verdacht schöpfen, verständigen Sie ohne zu zögern die Polizei“, heißt es in einer Mitteilung.

In Bad Kreuznach erbeuteten die Trickdiebe Gegenstände im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro, in Kaiserslautern 15.000 Euro in bar, so die Polizei weiter.