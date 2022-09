Am Montag ist in einer Bankfiliale am Klenkertor ein 84-Jähriger Opfer eines Shoulder-Surfers geworden. Der Täter erbeutete 2.600 Euro.

Shoulder-Surfer werden Kriminelle genannt, die ihrem Opfer beim Bankgeschäft über die Schulter (englisch Shoulder) schauen, um die Geheimzahl der Bank- oder Kreditkarte auszuspähen. Zuvor manipulieren sie Kontoauszugsdrucker und Bankautomat.

So ist es laut Polizei auch in Meisenheim gewesen. Weil der Kontoauszugsdrucker nicht funktionierte, nahm der Senior die vom Täter angebotene Hilfe dankend an und fragte am Geldautomat seinen Kontostand ab. Der Täter schaute heimlich zu, dann „streikte“ das Gerät und gab die Bankkarte nicht mehr frei. Der 84-Jährige verließ die Bank und stellte später, als er den Vorfall meldete, fest, dass 2600 Euro abgebucht wurden.

Verdächtiger war gut gekleidet

Der Verdächtige soll 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, von dunkler Hautfarbe sein und auffällig gute Kleidung sowie schwarze, kurze Haare tragen. Mund und Nase waren von einer medizinischen Maske bedeckt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0631 3692620 an.