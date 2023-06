Fußballbegeistert ist der Besuch aus der amerikanischen Partnerstadt Delaware, der am 1. August in Baumholder eintrifft. Noch fehlen Gastfamilien.

Das Programm für die 30 US-Studenten der Ohio Wesleyan University (OWU) – es handelt sich um die Mitglieder der Fußballmannschaft der Uni sowie Betreuer – füllt sich so langsam. Die Tour-Koordinatoren Bernd und Melanie Mai aus Baumholder setzten in den vergangenen Wochen Puzzlestück für Puzzlestück zusammen, sodass langsam ein Gesamtbild entsteht. Ein paar Fragezeichen gibt es noch, beispielsweise wie es mit Karten für das Supercup-Spiel in München aussieht. Aber: „Hotels sind gebucht, Spiele vereinbart und Tagestrips im Plan“, erzählt Bernd Mai.

„Schwierig wie nie in 30 Jahren“

Was den Mais allerdings Kopfzerbrechen bereitet, ist die Suche nach Gastfamilien für die 19- bis 21-Jährigen. „So schwierig gestaltete sich die Suche noch nie“, blickt Mai auf mehr als 30 Jahre zurück. So lange besteht die Verbindung zu der Uni in Baumholders Partnerstadt Delaware im US-Bundesstaat Ohio und zu Trainer Jay Martin bereits. Und das soll unter anderem während des Besuchs der OWU-Fußballmannschaft vom 1. bis 15. August gefeiert werden – dem ersten seit 2017. Und noch etwas macht diese Tour zu etwas Besonderem: Vielleicht wird es die letzte von Jay Martin sein.

Programm ist eng gestrickt

„Erfahrungen von Stamm-Gasteltern zeigen, dass Kontakte zum Teil bis heute bestehen. Dass Gegenbesuch in den USA möglich waren, dass Freundschaften entstanden“, erzählt Mai. „So viel Zeit verbringen die Studenten allerdings gar nicht bei den Familien“, sagt Mai. Das Reiseprogramm sei eng gestrickt: „Drei Übernachtungen in München, zwei in Köln, da ist schon fast die Hälfte der Reise vorbei.“ Tagestouren nach Heidelberg und Trier stehen ebenfalls auf dem Ausflugsplan. Den Gastfamilien entstehe dabei nur der Aufwand, die Gäste zu den Treffpunkten für die Fahrten – meist in Baumholder – zu bringen und sie von dort wieder abzuholen.

Info

Wer in der Zeit vom 1. bis 15 August einen oder mehrere US-Studenten aufnehmen möchte, kann sich mit Bernd Mai in Verbindung setzen, Telefon 0171 8832041, E-mail bernd.uwe.mai@t-online.de.