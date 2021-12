Ein 76 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagmittag in der Raumbacher Straße in Meisenheim einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach Angaben der zuständigen Polizeidienststelle in Lauterecken wollte der Mann einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Geblendet von der tief stehenden Wintersonne sei er dabei auf ein auf der Fahrbahn parkendes Auto aufgefahren.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, von Verletzten ist in der Mitteilung nicht die Rede.