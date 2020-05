Zwei Verteilerkästen, einer in der Bürgermeister-Kirchner-Straße, einer in der Präses-Held-Straße, wurden am Feiertag Christi Himmelfahrt in Meisenheim mit einer weißen Faust auf rotem Grund besprüht, vermutlich mit Hilfe einer Schablone. Die zuständige Lauterecker Polizei überprüft nun, ob es sich um Symbole der rechtsradikalen „White-Power-Bewegung“ handelt und bittet Zeugen, sich unter 06382 9110 zu melden.