Der Umwelt-Campus bietet auch in diesen Herbstferien wieder Kurse für Schüler an. Die kostenlosen Ferienkurse am Umwelt-Campus Birkenfeld bieten Schülern auch in diesen Herbstferien ein spannendes Programm. In sechs Kursen erwartet die Schüler neben der Vermittlung von Wissen und technischen Inhalten jede Menge Spaß. Dabei kommen das eigene Ausprobieren und Experimentieren nicht zu kurz. Auf dem Programm stehen Spieleprogrammierung mit Unity, Roboterprogrammierung, Molekularbiologie/DNA und Gentechnik, Erneuerbare Energien, Prototypenerstellung/3D-Druck sowie CNC-Programmierung.

Der Großteil der Kurse findet unter Einhaltung der Hygieneregeln in Kleingruppen am Umwelt-Campus statt. So haben die Schüler die Gelegenheit, selbst Campusluft zu schnuppern und die Hochschule kennenzulernen.

Info