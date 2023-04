Wie es vor 1800 Jahren zum Bau der Bad Kreuznacher Römervilla kam und wie damals gelebt wurde, erfahren Gäste am Sonntag, 23. April, 11 Uhr, quasi aus erster Hand.

Warum gerade diese Stelle ausgewählt wurde, um einen Palast mit fast 5.000 Quadratmeter Wohnfläche zu errichten, darüber berichtet „Hausherrin Silona“ am 23. April ebenso wie darüber, wovon die Bewohner damals gelebt haben. Sie müssen wohl reich gewesen sein, jedenfalls schmücken kostbare Mosaikböden das Haus. Gästeführerin Petra Kiefer ist im richtigen Leben Krankenschwester und schlüpft für die Führungen in die Rolle der Hausherrin.

Die Villa ist Teil des Museums Römerhalle in Bad Kreuznach. Dort, in der Hüffelsheimer Straße 11, ist auch Treffpunkt zur Tour. Das Museum bietet mit Glaskunst, Malereien und der Beschreibung der ursprünglichen Palastanlage einen Einstieg in die Römerzeit an der Nahe. Besonders heraus stechen aus den Fundstücken ein Meeresmosaik um den Wassergott Oceanus und ein Gladiatorenmosaik.

Info

Die Führung kostet sieben Euro inclusive Eintritt ins Römermuseum. Infos unter Telefon 0671 2985820.