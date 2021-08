Am Samstag, 21. August, können sich Impfwillige ab zwölf Jahren zwischen 9 und 12 Uhr im Impfzentrum Bad Sobernheim gegen das Corona-Virus immunisieren lassen. Zum Einsatz kommen Biontech für Personen ab zwölf Jahren und Moderna für Volljährige. Die Aktion des Impfzentrums und des mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes Bad Kreuznach findet zum zweiten Mal statt. Zudem kann man sich in der Ortsmitte von Frei-Laubersheim vor dem Röhrenbrunnen und in Winterbach vor dem Dorfladen (Soonwaldstraße 2) impfen lassen. Anmeldungen sind nicht notwendig. Ein Ausweis mus mitgebracht werden. Minderjährige können nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person geimpft werden. Die Zweitimpfungen sind am 18. September, ebenfalls zwischen 9 und 12 Uhr. Sie finden im Impfzentrum sowie in Kirn (Parkplatz am Kiesen), Meisenheim (Marktplatz) oder in Stromberg (Deutscher-Michel-Halle) statt.