Für die Reaktivierung der Realschule im Brühl hat eine Bürgerinitiative in Baumholder jetzt mehr als 1200 Unterschriften an den Birkenfelder Landrat Matthias Schneider (CDU) übergeben. Die Initiative setzt sich dafür ein, die vor gut drei Jahren geschlossene Schule wieder zu öffnen. Damit könne ein 5,4 Millionen Euro teurer Anbau an die aus allen Nähten platzende Realschule plus in Birkenfeld verhindert werden.

Die Unterschriften sammelte die Initiative um BI-Sprecher Sascha Horbach sowie dessen Mitstreiter Bernd und Melanie Mai seit Anfang des Jahres. „Es wären sicherlich mehr