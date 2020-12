Die „grünste Hochschule Deutschlands“ liegt erneut in Rheinland-Pfalz: Der Umwelt-Campus Birkenfeld belegt im internationalen Green-Metric-Ranking 2020 unter 918 Universitäten den sechsten Platz weltweit und bleibt national im vierten Jahr in Folge auf Platz eins.

„Um die Spitzenposition zu halten, müssen wir uns kontinuierlich verbessern. Nachhaltigkeit wird für immer mehr Hochschulen weltweit zu einem strategischen Thema“, weiß Hochschul-Präsidentin Dorit Schumann. „Wir haben uns auch in diesem Jahr verbessert und konnten 8650 Punkte erreichen – ein toller Start ins Jubiläumsjahr 2021, in dem der Umwelt-Campus Birkenfeld sein 25-jähriges Bestehen feiert.“ Das Green-Metric-Ranking stellt eine ganzheitliche Bewertung der Nachhaltigkeitsaktivitäten von Hochschulen sicher und gliedert sich in die Kategorien Infrastruktur, Energie und Klimaschutz, Abfallmanagement, Wasser, Mobilität sowie Lehre und Forschung.

Den weltweit ersten Platz gewann zum wiederholten Mal die Universität Wageningen in den Niederlanden.