Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schüler aus dem Kreis St. Wendel beteiligen sich mit dem Bau von Wasserstandsmessern an einem Beitrag zur Bewältigung von Folgen der Klimakrise. Dafür haben Forscher am Umwelt-Campus Birkenfeld ein System zur Messung von Pegelständen an Gewässern entwickelt. Es bietet sich sogar zum Selbstbau an.

Im Rahmen einer Initiative zur Ausbildung im Handwerk haben Schüler im Landkreis St. Wendel bereits im vergangenen März 600 CO2-Ampeln für ihre Klassenzimmer selbst gebaut. Dabei