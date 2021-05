Wissenschaftler am Umwelt-Campus haben sich in den vergangenen drei Jahren mit automatisierten, elektrischen Fahrzeugen im Straßenverkehr und deren Integration in Mobilitätssysteme befasst. Das Projekt unter dem Titel „Autonome, personenbezogene Organisation des Straßenverkehrs und digitale Logistik“ (Aperol) wurde jetzt erfolgreich mit dem Pilotbetrieb abgeschlossen.

Der Transport von Personen und Gütern sei eine der wichtigsten Komponenten der deutschen Wirtschaft, erläutert ein Sprecher des Umwelt-Campus. Der Wandel vom traditionellen Verkehr hin zum autonomen Fahren werde die Mobilitätsgewohnheiten vollkommen ändern. Dazu bedürfe es unter anderem neuer Mobilitätskonzepte, die digitale Dienste in das städtische Leben integrieren. Auf Basis neuer Kommunikationstechnologien solle der vollautonome Verkehr auf die Bedürfnisse der Bürger optimiert werden.

Im Rahmen des Projekts kooperierten die Wissenschaftler unter Leitung von Guido Dartmann mit der Stadt Aachen. Es wurde ein autonom fahrender Logistik-Demonstrator entwickelt und erprobt. Das „Posty“ genannte Demonstratorfahrzeug mit intelligenten Schließfachsystem transportiere sicher und autonom Briefe durch den Campus. Eine App ermögliche es Nutzern, über das Internet neue Aufträge zu erstellen.

Eine besondere Herausforderung autonomer Fahrzeuge innerhalb von Gebäuden sei die Lokalisierung, da kein GPS-Signal in ausreichender Stärke verfügbar ist. Zur Lösung dieses Problems wurden unterschiedliche Lokalisierungsalgorithmen getestet und erprobt. Zur Realisierung der möglichen Fahrmanöver wurden ein regelbasierter und ein auf Künstlicher Intelligenz basierter Ansatz implementiert. Dieser ermögliche es Umgebungen flexibel und stetig zu lernen, um das Fahrverhalten des Fahrzeugs kontinuierlich zu verbessern.