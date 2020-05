Die Vögel sind schon wieder zu Hause. Bei einigen anderen gestohlenen Gegenständen versucht die Polizei noch, die rechtmäßigen Eigentümer auszumachen. Entdeckt haben die Ordnungshüter das Lager mit Diebesgut im Glanufer-Gestrüpp bei Meisenheim.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Hinweis geliefert: Nachdem er auf ein dort liegendes Fahrrad verwiesen hatte, schauten Beamte der Polizeiinspektion Lauterecken genauer hin. Wie das Präsidium weiter mitteilte, entdeckten die Ordnungshüter am Donnerstagnachmittag auf einem verwilderten Abschnitt des Ufers zahlreiche Gegenstände, die durchaus von Wert sind.

Schnell war klar, dass da im Uferdickicht nahe der Hans-Franck-Straße Gegenstände lagerten, die aus Einbrüchen stammen. In den vergangenen Wochen waren unbekannte Täter wiederholt in Gartenanlagen in und um Meisenheim eingedrungen und hatten dabei jeweils Beute gemacht.

14 Vögel aus Kleingarten gestohlen

In einem kleinen Gehege bei einer Bretterbude in unmittelbarer Nähe fanden die Beamten schließlich auch noch fünf lebendige Wachteln. Die Tiere waren Ende April aus einer Kleingartenanlage gestohlen und ihr Verlust auch angezeigt worden. Inzwischen sind sie wieder bei ihrem Eigentümer. Ursprünglich waren es sogar 14 Vögel, die dem Einbruchsopfer von ungebetenem Besuch an „Hexennacht“ gestohlen worden waren. Der Verbleib der restlichen neun Wachteln ist ungeklärt, wie die Polizei weiter informierte.

In besagter Kleingartenanlage waren auch allerlei Gerätschaften entwendet worden. Dies und weiteres Diebesgut hat die Polizei sichergestellt. Darunter waren auch ein Kanu, ein Gas-Heizstrahler und ein hochwertiger Galgengrill aus Edelstahl. Bei so einigen der entdeckten Geräte sind die Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt. Bei der Veldenz-Inspektion hofft man nun, dass sich weitere Einbruchsopfer melden. Die Polizei geht davon aus, dass einige Gartenbesitzer Einbrüche nicht angezeigt oder gar noch nicht bemerkt haben, das bei ihnen etwas fehlt.

Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise

Eine Befragung von Spaziergängern ergab, dass sich auf dem Grundstück gelegentlich mehrere Personen aufhalten. Namen sind der Polizei nach eigenen Angaben noch nicht bekannt. Die Inspektion hofft nun auf weitere Hinweise sowohl von Geschädigten als auch von weiteren Zeugen, die Angaben machen können. Interessant für die Polizei ist vor allem, wer jene Personen kennt, die sich auf dem verwilderten Gelände aufgehalten haben und das Areal womöglich wieder aufsuchen.

Die Polizeiinspektion in Lauterecken ist telefonisch unter der Nummer 06382 9110 erreichbar.