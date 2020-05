Staatssekretär Denis Alt, Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, hat in Vertretung von Innenminister Roger Lewentz einen Bescheid über Fördermittel in Höhe von 130.000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm an Ortsbürgermeister Manfred Denzer übergeben. Das Geld ist für den Umbau einer Scheune am Dorfplatz im Ortsteil Roth bestimmt. Nach dem Umbau soll das Gebäude für Vereinsarbeit und als Jugendtreff genutzt werden.