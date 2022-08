Das Mountainbike-Rennen „Nines MTB“ im Steinbruch von Ellweiler bei Birkenfeld macht in diesem Jahr eine Pause. Nach Angaben der Veranstalter kann das vom 12. bis 17. September geplante Freeride- und Slopestyle-Event in der rheinland-pfälzischen Bike-Region Hunsrück-Nahe dieses Jahr nicht ausgerichtet werden. Dafür würden die Planungen nun auf das kommende Jahr konzentriert, hieß es weiter.

Zur Begründung wird die „schwierige und unberechenbare gesamtwirtschaftliche Lage“ mit außergewöhnlich hohen Material-, Transport- und Energiekosten, unzuverlässigen Lieferketten sowie Personalmangel in vielen Bereichen angeführt. Die Unwägbarkeiten seien den Veranstaltern in diesem Jahr zu groß: „Unter den gegebenen Umständen ist es nicht möglich, einen Event auf dem Level durchzuführen, wie ihn die Fans der Nines gewohnt sind und wie es auch der Anspruch an uns selbst ist“, so Eventgründer Nico Zacek. „Wir haben deswegen beschlossen, eine kreative Verschnaufpause einzulegen und uns auf die Nines MTB im nächsten Jahr zu konzentrieren.“