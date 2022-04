Ihr neues Buch „Amerikaner in Baumholder“ stellen die Autoren Bernd und Melanie Mai am Donnerstag, 28. April, im Regionalmuseum Goldener Engel in Baumholder vor. Das Buch ist eine Fortschreibung des Bandes „50 Jahre Amerikaner in Baumholder“ des Lokalhistorikers Herbert Grimm, das mit dem Jahr 1995 endete.

In der neuen Auflage arbeiteten Melanie und Bernd Mai die Zeit auf und verdoppelten dabei Seiten- und Bilderzahl. „Es geht um das besondere Zusammenleben von Amerikanern und Einheimischen in Baumholder, angefangen vom Clinton-Besuch 1995 über die Schließungsgerüchte bis hin zu Corona“, gibt Melanie Mai einen Einblick. Der Chronist des ersten Teils, Herbert Grimm, war lange Jahre Beamter und Beigeordneter der Stadt Baumholder. Bekannt war der Kriegsveteran für die Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Kurz vor seinem Tod übertrug Grimm die Buchrechte an die Eheleute Mai – mit der Bitte, die Geschichte fortzuschreiben. Bernd Mai arbeitet im Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im US-Hauptquartier in Baumholder. Seine Ehefrau ist Redakteurin bei der Saarbrücker Zeitung. Gemeinsam recherchierten sie unter anderem in alten Zeitungen sowie historischen Unterlagen.

Info

Der 177 Seiten starke Band kann nach der Veröffentlichung im Museum Baumholder erworben werden. Die Kosten betragen 25 Euro.