Nach fast genau zwei Jahren Bauzeit geht am Dienstag am Bahnhof Bad Kreuznach der neue Mobil- und Infopunkt in Betrieb. Die für Rheinland-Pfalz erste und einmalige Mobilitätsstation verknüpft für Reisende und Pendler unterschiedliche Verkehrsmittel unter einem Dach und schafft so weitere Anreize für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad, e-Bike, den ÖPNV und Zugverkehr.

Das Fahrradparkhaus im ersten Stock, eine Radwerkstatt, das e-Carsharing, die Mobilitätsberatung und der e-Bike-Erlebnis-Store, die alle im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht sind, öffnen wie geplant. Kernstück des Mobil- und Infopunkts ist die rund 820 Quadratmeter große, videoüberwachte Radparkfläche, die durch eine Rampe erreichbar ist. Das Kunden- und Servicecenter ist zunächst von Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, und freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Ab April können dort außerdem verschiedene E-Bikes, drei E-Lastenräder unterschiedlicher Größe und eine E-Rikscha für Freizeittouren, Shuttle-Services, Hochzeiten und andere Veranstaltungen ausgeliehen werden.

Noch im Bau ist die barrierefreie Rampe zum Fußgängerweg. Diese wird nach Angaben der Stadtverwaltung in Kürze fertiggestellt sein.