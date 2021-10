Unterstützung für Gründer soll eine neue Anlaufstelle am Umwelt-Campus Birkenfeld bieten. Unter dem Namen „Incubator“ wurde die Geschäftsidee jetzt umgesetzt. „Incubator“ verstehe sich als Experimentierfläche für Gründungsinteressierte, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Angeboten würden Platz für Ideen und Netzwerke sowie kreativer Austausch innovativer Geschäftsideen. Die neu entstehende Gründungsregion solle Hochschulen, Universitäten und Wirtschaftsförderer im Saarland, Rheinland-Pfalz sowie im grenznahen Lothringen, Luxemburg und in der Wallonie mit dem Ziel vereinen, technologiebasierte Gründungen zu steigern, informiert der Campus. Geöffnet ist die neue Anlaufstelle im Gebäude 9940 gegenüber der Mensa donnerstags von 9 bis 15 Uhr.