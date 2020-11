Nein, mit Pfefferminze hat der Begriff „MINT“ nichts zu tun. Vielmehr sind die vier Buchstaben die Abkürzung für Unterrichts- und Studienfächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dafür interessiert sich auch die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald.

Bereits 2019 erhielt die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald – sie umfasst das gesamte rheinland-pfälzische Gebiet des Nationalparks und erstreckt sich von Bernkastel-Kues über Birkenfeld und Bad Kreuznach bis nach Kusel – die Auszeichnung als MINT-Region. Ziel ist nach Angaben des Umwelt-Campus eine Vernetzung der Aktivitäten rund um die Fächerkombination MINT im Land sowie die Schaffung von Synergien. Zudem sollen der Landflucht aus der strukturschwächeren Nationalparkregion Birkenfeld sowie dem bestehenden Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Zu den Beteiligten zählen neben den unterschiedlichen Fachrichtungen des Umwelt-Campus Birkenfeld zahlreiche regionale Kooperationspartner aus den Bereichen Schulen, Kammern, Kommunen und Wirtschaftsunternehmen. Weitere Mitstreiter würden unter anderem auch im Kreis Kusel gesucht, teilte der Campus jetzt mit.

Online-Seminare

Aktuell liege der Fokus der Projektkoordination auf der Organisation von Online-Seminaren. Diese sollen besondere Beispiele der MINT-Lehre vorstellen, um so Impulse zu geben. Ferner dienen die Seminare dem Erfahrungsaustausch.

So können Lehrkräfte aus den Schulen der MINT-Region und Kooperationspartner über das Webkonferenz-System „Big Blue Button“ im Internet an den kostenlosen Seminaren teilnehmen. Die Seminare finden am 18., 25. und 30. November statt.

Ferner werde für den 2. März mit dem „Haus der kleinen Forscher“ und der Kreisvolkshochschule Birkenfeld ein regionaler MINT-Fachtag am Umwelt-Campus geplant. Dabei sollen Grundschullehrer und Erzieher für das Thema sensibilisiert werden. Für September plant das Projektteam eine Konferenz, bei der sich die Kooperationspartner der MINT-Region besser kennenlernen können.

Info