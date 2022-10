Die Klimakrise ist auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald angekommen. In der Region verändere sich Umgebung drastisch, erläutert ein Sprecher des Nationalparks.

Doch der Wald sei nicht tot. Der für viele Besucher gewöhnungsbedürftige Anblick sei nur eine kurze Zwischenstation auf dem Weg zu einem neuen Wald. Die sich so rasch und so tiefgreifend veränderten Landschaftsbilder und die großflächig absterbenden Fichten ängstigten jedoch viele Menschen.

Leiter Harald Egidi informiert

Aus diesem Grund lädt Nationalpark-Leiter Harald Egidi zu öffentlichen Informationstagen im Rahmen von Wanderungen durch die betroffenen Gebiete ein. Der nächste Termin ist am 19. November, 13 Uhr, am Wanderparkplatz Wolfskaul Rinzenberg. Für die Teilnahme kann man sich per E-Mail an postelle@nlphh.de oder unter Telefon 06131 8841520 anmelden. Die Tour dauert drei Stunden.