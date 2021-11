Auf dem Gelände der Realschule plus am Rotenfels in Bad Kreuznach mussten jetzt zwei Lärchen gefällt werden. Unbekannte Umweltrüpel hatten die vitalen Bäume zuvor mit tiefen Schnitten verletzt.

„Langeweile oder Übermut waren sicherlich nicht die Triebfeder für die ungeheuerliche Sachbeschädigung, die zu einer akuten Gefahr für die Schulgemeinschaft und Anwohner hätte führen können und im Ergebnis die Fällung zweier stattlicher und vitaler Lärchen auf der Grünfläche der Realschule plus am Rotenfels Bad Kreuznach brachten“, ärgert sich Christoph Liesenfeld, der Leiter des Amtes für Bauen und Umwelt der Kreisverwaltung Bad Kreuznach.

Im Zuge einer Routinekontrolle der Bäume auf der Grünfläche des Schulgeländes hatten Mitarbeiter der Kreisverwaltung feststellen müssen, dass seit der letzten Kontrolle vor etwa sechs Monaten den Baumstämmen zweier Gewächse größere Schnitte zugefügt wurden. „Wir gehen davon aus, dass die Schnitte mit einer Kettensäge verübt wurden, um die Bäume nachhaltig zu schädigen“. Die Schnitte befänden sich etwa 70 Zentimeter über dem Boden und reichten teils bis fast zur Mitte des Stammes. „Im Ergebnis mussten die Bäume gefällt werden, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können“.

Bäume waren absolut gesund

Der Sachschaden betrage rund 2.500 Euro, „viel ärgerlicher ist aber der Schaden für die Natur und Umwelt“, so der Amtsleiter. Immerhin waren die Bäume bis zu der mutwilligen Beschädigung absolut in Takt.

Die Kreisverwaltung hat Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz und Sachbeschädigung gestellt.